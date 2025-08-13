俳優の西島秀俊、歌舞伎俳優の市川染五郎が13日、都内で行われたAmazon MGMスタジオ制作の新ドラマシリーズ『人間標本』の制作発表会見に参加した。【写真】イケメンです…笑みを浮かべる“歌舞伎界のプリンス”Prime Videoは、Amazon MGMスタジオ制作の新ドラマシリーズ『人間標本』を、12月19日からプライム会員向けに世界配信することを発表（全5話一挙配信）。本作は、『告白』、『母性』、『ユートピア』などの衝撃作で知