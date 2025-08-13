モデル概要をおさらいフォルクスワーゲンのフル電動ミニバン『ID.バズ』が6月から日本でも発売開始となった。同社が『モジュラー・エレクトリック・ドライブ・マトリクス』、通称『MEB』と呼ぶEV専用プラットフォームを使用するBEVだ。【画像】アルファードが小さく見える！フォルクスワーゲンID.バズのロングホイールベース仕様と文中に登場した関連モデル全94枚今回取材した車両を紹介する前に、モデル概要をおさらいしておき