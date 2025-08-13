¼¯»ùÅç»Ô¤Ç12Æü¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹¤È·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÀÜ¿¨¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¥Ð¥¹¤Î¾èµÒ1¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç»Ô²Ã¼£²°Ä®¤Î¸©Æ»¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12Æü¸á¸å5»þ45Ê¬¤´¤í»Ô±Ä¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê(49)¤«¤é¡Ö¥Ð¥¹¤Î¼ÖÀþÊÑ¹¹»þ¤ËÀÜ¿¨»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç»Ô±Ä¥Ð¥¹¤Î±¦Â¦¤Î¥ß¥éー¤ÈÎÙ¤Î¼ÖÀþ¤òÊÂ¤ó¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÛÁ÷¶È¤Î½÷À­(53)¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÀÜ¿¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¥Ð¥¹