INFORICHは、モバイルバッテリーのシェアリングサービス「ChargeSPOT」で22歳以下の場合、利用料が割引になる「U22割」を開始した。期間は10月31日まで。 期間中、ChargeSPOTのアプリ内にある「U22キャンペーン」のバナーからデジタル庁の「デジタル認証アプリ」と連携、自身のマイナンバーカードで認証すると3カ月間、何度でも3時間未満/165円でChargeSPOTを利用できる。通常は3時