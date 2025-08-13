最低賃金が上がったことで、今まで通りの働き方でも「106万円の壁」を超えてしまう人がいます。 手取りが減るのは困るけど、働かないわけにもいかない……そんな「働き損」を避けるには、いくらくらい稼げばよいのでしょうか？この記事では、年収と手取りのリアルな関係を分かりやすく解説します。 最低賃金の上昇で「106万円の壁」を超える人が急増!? その背景とは 近年、全国的に最低賃金の引き上げが相次いでおり