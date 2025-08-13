きょう13日（水）は西日本や東日本では雲が広がりやすく、夕方にかけて西日本の山沿いなどを中心に雷を伴って激しい雨の降る所もありそうです。あす14日（木）は、西日本は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。東日本は雲が広がりやすく、関東甲信の山沿いなどでは雨が降りそうです。北日本は雲が多く、夜にかけては日本海側を中心に雨の降る所があるでしょう。連日の雨が落ち着きこれから先は晴れる日がしばらく続きそうですが、