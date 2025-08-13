NHK大阪放送局は13日、今秋スタートの次期連続テレビ小説「ばけばけ」のワンショットビジュアルを発表した。ヒロイン松野トキを演じる〓石あかり、夫レフカダ・ヘブン役のトミー・バストウがコメントを寄せた。ドラマは、小泉八雲の妻セツをモデルに、明治時代からを外国人の夫と支え合い、生きた夫妻を描く。コメントは次の通り。〓石あかり小泉セツさんと八雲さんが実際に暮らしていた旧居や、今もなお当時の面影が残る松江の