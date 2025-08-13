Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÍ½¹ð²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¼ç±é¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µÆüÍËÌë8»þ¤Û¤«¡Ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂ¦¼¼¡¦ÃÎÊÝ¤ÎÊý¤È¸þ¤­¹ç¤¦¾­·³¡¦²È¼£¡£Æó¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡ÄÂè 30 ²ó¡Ö¿Í¤Þ¤Í²ÎËû¡×¤¬8·î10Æü¤ËÊüÁ÷¡£¤½¤ÎºÇ¸å¤ËÎ®¤ì¤¿Âè 31 ²ó¡Ö²æ¤¬Ì¾¤ÏÅ·¡×¤ÎÍ½¹ð¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ö°Ê²¼¡Ö¿Í¤Þ¤Í²ÎËû¡×¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¡ü¡Ö¿Í¤Þ¤Í²ÎËû¡×¸ø¼°¤¢¤é¤¹¤¸²«É½»æ¤Î¡Ø¹¾¸ÍÀ¸±ðµ¤³ò¾Æ¡Ù¤¬Çä¤ì¡¢ÆüËÜ¶¶¤Î¹Ì½ñ