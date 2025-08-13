7·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¡¢¿­¤ÓÎ¨¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù2.7¡ó¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡È»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¡É¤ò¹¹¿·¤·¤¿Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢ÀìÌç²È¤ËÏÃ¤òÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê8·î12Æü¡Önews23¡×¤ÎÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë¡ÚÂ®Êó¡ÛÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬»Ë¾å½é¤á¤Æ4Ëü3000±ßÂæ¤Ë °ì»þ500±ßÄ¶ÃÍ¾å¤¬¤êÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·ÇØ·Ê¤Ë¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡Éµ­¼Ô¡Ê12Æü¸á¸å3»þÈ¾¤´¤í¡Ë¡ÖÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¼è°ú¤ò