サムソナイトが、世界的ビジュアルアーティストVexxとのコラボレーションを発表しました。Vexxの色彩豊かなドゥードルアートをまとった限定C-LITEコレクションは、“Day”と“Night”の2つの世界観で展開。外装だけでなく内装にもアートが広がり、旅をより特別に演出します。2025年8月1日より、銀座のサムソナイト・ブラックレーベル店で数量限定販売されます。 昼と夜、2つの世界観をまとう