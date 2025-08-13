◆イースタン・リーグ西武5―1オイシックス（12日、カーミニークフィールド）ソフトバンクから選手派遣でオイシックスに加入している宮里優吾投手が、7回から3番手で登板し1回無失点と好投した。合流後2試合目となったマウンドでも結果を残し、これで2イニング無安打無失点と上々の滑り出しを見せている。派遣期間は公式戦終了までで、宮里は「まずは結果にこだわりたい」と決意を示した。5日にチームに合流してちょうど12