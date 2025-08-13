Ä«¤«¤éµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤ÀÄ¶õ¤¬¹­¤¬¤ëÃæ¡¢½©ÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸áÁ°5»þÈ¾¤´¤í¡¢½©ÅÄ»Ô¤ÎÂç¿¹»³¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¢¤ë¾ðÊó¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤¿¤Î¤Ï±À³¤¤Ç¤¹¡£¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢Ãë¤ÈÌë¤Îµ¤²¹º¹¤¬Âç¤­¤¤½Õ¤ä½©¤Ë¸½¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£12ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é13ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¼¾ÅÙ¤¬90¥Ñー¥»¥ó¥È¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿½©ÅÄ»Ô¡£ºÇÄãµ¤²¹¤Ï20.6ÅÙ¤Ç¡¢12Æü¤ÎÆüÃæ¤«¤é¤Ï9ÅÙ¤¢¤Þ¤ê²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¤¾Ý¾ò·ï¤¬¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½©