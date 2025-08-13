¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤è¤ê¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä RX-178 ¥¬¥ó¥À¥àMk-II¡Ê¥¨¥¥¡¼¥´»ÅÍÍ¡Ë ver. A.N.I.M.E. -Z¥¬¥ó¥À¥à40¼þÇ¯-¡×(11,000±ß)¤ò¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTAMASHII NATION 2025¡×¤Î³«ºÅµ­Ç°¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Øµ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à¡Ù40¼þÇ¯¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¡ÖROBOTº² ¥¬¥ó¥À¥àMk-?¡Ê¥¨¥¥¡¼¥´»ÅÍÍ¡Ë ver. A.N.I.M.E.¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ver. A.N.I.M.E.²ÄÆ°¤òÆâÂ¢¡£ËÜÂÎ¿§¤ÎºÌÅÙ¤òÍî¤È¤·¡¢¥Þ¡¼¥­¥ó¥°¤òÄÉ