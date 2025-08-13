Ê¡²¬¸©·ÙÂçÌ¶ÅÄ½ð¤Ï13Æü¡¢ÂçÌ¶ÅÄ»ÔÅÄ·¨¤ÎÏ©¾å¤Ç12Æü¸á¸å10»þ¤´¤í¡¢ÃË¤¬Á´Íç¤Ç¼«°Ö¹Ô°Ù¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÃË¤Ï40ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç¿ÈÄ¹170ÄøÅÙ¤ÎÃæÆù¡£¹õ¿§Ã»È±¤Ë¹õ±ï´ã¶À¤¢¤ê¤Ç¹õ¿§¥µ¥ó¥À¥ëÃåÍÑ¡£