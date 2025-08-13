レアル・ソシエダの久保建英は今夏の去就が注目されている。様々なクラブからの関心が取り沙汰されるなか、新たに本腰を入れていると報じられたのが、イタリアの強豪ミランだ。スペインメディア『EL NACIONAL.CAT』は「久保の退団計画が再び動き出した。レアル・ソシエダに売却価格を要求、今すぐにでも契約を締結したい考えだ」と報じた。「久保の主な獲得候補はプレミアリーグで、複数のチームが4000万ユーロ前後の移籍金