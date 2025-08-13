Åì³¤ÃÏÊý¤Ç³èÆ°¤¹¤ë²è²È¤Ë¤è¤ë¡ÖÆîÉ÷²ñ¡×¤ÎºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¤¬8·î13Æü¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÆîÉ÷²ñ¤Î²ñ°÷¤¬ÉÁ¤¤¤¿ÍÎ²è¤äÆüËÜ²è¤ÎºîÉÊ¤Ê¤É123ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤ë¾®ÀîÇî»Ëµ­Ç°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢ºî¼Ô¤¬ÉáÃÊÈþ½Ñ¤ò³Ø¤Ö¶µ¼¼¤ÎÉ÷·Ê¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¼Ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¸Í÷²ñ¤Ï8·î17Æü¤Þ¤Ç¡¢Åì¶è¤Î°¦ÃÎ¸©Èþ½Ñ´Û¥®¥ã¥é¥êー¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£