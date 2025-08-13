【MLB】ドジャース4−7エンゼルス（8月11日・日本時間8月12日）【映像】打者がブチギレ！→審判に向かう瞬間8月11日（日本時間8月12日）に行われたロサンゼルス・エンゼルス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、エンゼルスのジョー・アデルが、ピッチクロック違反を宣告された上に、キャリア初の退場処分が下されるという、アンラッキーな状況となった場面が話題となっている。4回裏・エンゼルスの攻撃。こ