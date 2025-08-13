静岡県伊東市の田久保真紀市長が学歴を偽ったと指摘されている問題で、田久保市長は１３日、市議会の調査特別委員会（百条委員会）に証人として、弁護士と共に初めて出頭した。田久保市長は市政を混乱させた責任などについて問われたが、「事実関係についてのみ答える。卒業していない事実を知ったのは、大学に出向いた６月２８日だった」との主張を繰り返した。百条委は、市広報誌に「東洋大卒」と掲載された経緯について調査