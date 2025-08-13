上げ幅が一時500円を超え、取引時間中として初めて4万3000円台を付けた日経平均株価を示すモニター＝13日午前、東京都港区の外為どっとコム13日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸し、取引時間中として初めて4万3000円台を付けた。2日連続で史上最高値を更新。前日終値からの上げ幅は一時600円を超えた。前日の米国市場で主要な株価指数が上昇したことを好感した買い注文が広がった。午前終値は前日終値比582