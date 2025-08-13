１９８８年ソウル五輪のシンクロナイズドスイミング（現アーティスティックスイミング）でソロ・デュエット銅メダルの小谷実可子さんが、娘の女優・宮下結衣との親子ショットを披露した。１３日のインスタグラムで「娘の１９回目のバースデー夏は仕事で留守が多く、なかなかハッピーバースデーできないのですが、今年は前半留守していた分、今日は久しぶりにおうちでお祝いすることができました」とつづり、１２日の誕生日を