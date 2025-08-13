２０２２年１０月１日に亡くなった国民的プロレスラーのアントニオ猪木さん（享年７９）の功績をたたえる博覧会「昭和１００年アントニオ猪木デビュー６５周年記念ＡＮＴＯＮＩＯＩＮＯＫＩＥＸＰＯ」が１４日から京王百貨店新宿店で開催される。主催する猪木さんの肖像権などを管理する猪木元気工場（ＩＧＦ）は、主な展示品として１９８７年に巌流島でのマサ斎藤との２時間５分１４秒にも渡った無観客試合で両者に