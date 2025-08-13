◆第７３回中京記念・Ｇ３（８月１７日、中京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝８月１３日、栗東トレセンウォーターリヒト（牡４歳、栗東・石橋守厩舎、父ドレフォン）は、坂路を５５秒９―１２秒１で最終追い切りを終えた。楽な手応えでありながらも、力強さも十分だった。石橋調教師は「今週はサッとで、速い時計はいらないです。思い通りの調教ができた」と声を弾ませた。転厩２戦目で、馬のこともより把握できている