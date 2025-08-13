映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』(9月5日公開)で映画初出演を果たす本田真凜。12日に都内で行われたジャパンプレミアに登場し、ワンショルダーの黒ドレスから、美しいデコルテとショルダーラインをのぞかせ、観客を魅了した。本田真凛映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』（9月5日公開）のジャパンプレミアが、8月12日に都内で行われた。イベントには主演の橋本環奈をはじめ、眞栄田郷敦、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、