バンダイスピリッツは、『超時空要塞マクロス』より「DX超合金 VF-1S アーマードバルキリー（ロイ・フォッカースペシャル）」(39,600円)を、フィギュアイベント「TAMASHII NATION 2025」の開催記念商品として発売する。「ロイ・フォッカー」の幻のアーマード装備が遂に商品化。劇中に登場することはなかったものの、放映当時には各所で商品化された「VF−1J」以外のアーマードバルキリー。今回は特別仕様として、「TAMASII NATION2