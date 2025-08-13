マンチェスター・シティがパリSGのイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマ獲得を検討しているようだ。英『ザ・サン』『ミラー』が伝えた。1999年2月25日生まれの26歳は、21-22シーズンに下部組織から育ったミランを離れてパリSGに加入。加入後リーグアン4連覇を成し遂げるだけでなく、昨季はUEFAチャンピオンズリーグ初制覇に貢献し、チームは三冠を達成した。しかし、クラブは今夏、リールからフランス代表GKリュカ・シ