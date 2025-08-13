マンチェスター・ユナイテッドは12日、25-26シーズンの3rdユニフォームを発表した。クラブの発表によると、今回の3rdユニフォームは「90年代のノスタルジアを基調とした大胆なデザインが特徴」に。印象的な黒がベースとなり、歴史上最もアイコニックなシンボルの一つであるデビルモチーフのデザインが生地に直接織り込まれている。また、襟と袖口には黄色と青のラインをアクセントとして用い、肩には大胆な黄色の3本のストラ