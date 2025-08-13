アジア株米大幅利下げ観測浮上、トランプ関税は予想より軽微豪銀最大手CBA急落 東京時間11:05現在 香港ハンセン指数 25257.01（+287.33+1.15%） 中国上海総合指数 3680.35（+14.44+0.40%） 台湾加権指数 24347.15（+188.79+0.78%） 韓国総合株価指数 3204.15（+14.24+0.45%） 豪ＡＳＸ２００指数 8816.30（-64.50-0.73%） アジア株は豪州を除いて上昇、前日の米株高を好感して買い