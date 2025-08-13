³ô¹â¼õ¤±±ßÁ´ÌÌ°Â¡¢ÊÆ9·îÍø²¼¤²¤Ï´û¤Ë¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¥É¥ë±ß148.10±ßÂæ ÊÆCPI¤Îºâ¥¤¥ó¥Õ¥ìÆß²½¤ò¼õ¤±¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤ÏÈæ³ÓÅª·ÚÈù¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤«¤é9·îÊÆÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ Á°Æü¤ÎÊÆ³ô¹â¤ò¼õ¤±¥¢¥¸¥¢³ô¤â¾å¾º¡£ÂæÏÑ³ô¤ÏºÇ¹âÃÍ¶áÊÕ¡¢¹á¹Á³ô¤ÏÂçÉýÂ³¿­¤·¾å³¤³ô¤Ï21Ç¯ËöÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÃæ¶¨µÄ¿ÊÅ¸¤ËÆüÊÆ´ØÀÇ·üÇ°¤â¸åÂà¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï2ÆüÂ³¤±¤Æ»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£ ÊÆCPI¼õ¤±¤¿¥É¥ëÇä