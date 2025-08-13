女優の安斉星来が、映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』(9月5日公開)で、空手を使ったアクションシーンに挑戦し、新たな一面を見せている。12日に行われたジャパンプレミアでは、アクションシーンに向けて積み重ねた準備について明かした。安斉星来映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』(9月5日公開)のジャパンプレミアが、12日に都内で開催。イベントには、安斉のほか橋本環奈、眞栄田郷敦、櫻井海音、鈴木福、本田真凜、吉田剛明、羽