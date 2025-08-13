【FIBAアジアカップ2025】日本代表 73−97 レバノン代表（日本時間8月13日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）【映像】富樫勇樹の「神業ふんわりショット」大人気漫画『スラムダンク』のワンシーンを彷彿とさせるような美しいシュートが決まった。アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）の富樫勇樹が決めたフローターシュートが、ファンたちの間で話題となっている。アカツキジャパンは日本時間8月13日、FIBAア