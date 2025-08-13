13日前引けの日経平均株価は6日続伸。前日比582.90円（1.36％）高の4万3301.07円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1018、値下がりは517、変わらずは82と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を110.75円押し上げ。次いでファストリ が55.91円、東エレク が43.56円、リクルート が37.78円、ＴＤＫ が33.93円と続いた。