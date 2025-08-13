¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬8·î8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢»³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤­¤¿¡ÈÌî¥°¥½¡É¤òÃµ¤¹ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÌî¥°¥½¤ò²ó¼ý¤¹¤ëÍÍ»Ò¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿°ÍÍê¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¡¢ÃµÄå¶ÉÄ¹¤¬Éô²¼¤ÎÃµÄå¤¿¤Á¤òÌî¤ËÊü¤Á¡¢À¤¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¡¢¸ø½øÎÉÂ¯¡¦°ÂÇ«Ãá½ø¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»ö¤É¤â¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ººÄÉµá¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Î¡ÖÂç»³¤Ë²¶¤Î¤¦¤ó¤³¤òÃÖ¤¤¤Æ¤­¤¿¡ª¡×¤Ï¡¢Ä»¼è¸©¤ÎÃËÀ­¡Ê47¡Ë¤«¤é´ó¤»¤é