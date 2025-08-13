良品計画が自主回収すると発表した、無印良品で販売した菓子「もち入り栗トラ焼き」良品計画は13日、展開する無印良品で販売した菓子「もち入り栗トラ焼き」を自主回収すると発表した。原料の一部に、製造ラインの機械部品が混入した恐れがあるため。原料メーカーからの連絡で判明した。現時点で購入者から健康被害の申し出はないという。回収する商品は賞味期限が9月22日と26日となっている。8月6〜11日に全国で約3千個を