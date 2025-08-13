13日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数718、値下がり銘柄数639と、値上がりが優勢だった。 個別ではトレードワークス、児玉化学工業、堀田丸正がストップ高。ホクリヨウ、コロンビア・ワークス、美樹工業、太洋基礎工業、大盛工業など103銘柄は年初来高値を更新。ヤマノホールディングス、光・彩、小田原エンジニアリング、ヨネックス、バッファローは値上がり率上位に買