Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）『Ｋ−ＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ』オリジナル・サウンドトラック『Ｇｏｌｄｅｎ』が米国ビルボード「ホット１００」の首位を飾った中で、作曲家兼歌唱者のＥＪＡＥ（イジェ、３３）がコメントした。『Ｇｏｌｄｅｎ』の作詞・作曲に参加したＥＪＡＥは１２日、自身のインスタグラムのストーリー機能で「Ｉｈａｖｅｎｏｗｏｒｄｓ…Ｊｕｓｔｔｅａｒｓ．Ｔｈａｎｋｙｏｕ