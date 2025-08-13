国際卓球連盟（ITTF）は12日、2025年第33週の世界ランキングを発表した。 ■トップ30には4選手 男子シングルスでは「WTTフィーダースポケーン」で3位に入賞した吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）が11つ順位を上げて92位に浮上。「WTTチャンピオンズ横浜」のポイントは今回追加されておらず、張本智和（トヨタ自動車）は17週連続で日本勢最高位の4位をキープした。また、松島輝