「パックル・まろやかチーズ味」東ハトは、8月18日から「パックル・まろやかチーズ味」と「パックル・コク旨カレー味」をリニューアル発売する。「パックル」は、パクッと食べやすいクルッとした形で、頬張りやすく、満足感のあるコーンスナック。東ハトならではのパフスナック技術によって、サクッと軽い食感なのにしっかりとした歯ごたえと口どけのよさを楽しめる。Wチーズ仕立ての「パックル・まろやかチーズ味」は、チェダーチ