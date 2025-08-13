元ＳＫＥ４８でタレントの須田亜香里が「夢」をかなえたショットが注目されている。１３日までにインスタグラムで「夢だった名古屋港水族館デートが叶った日」と書き始め、ファンクラブ限定のイベントオフショットを公開した須田。「テレビ塔でみんなで集合写真撮って、熱田神宮で一緒に参拝して、お揃いのお守りプレゼントさせてもらって、みんなでひつまぶし食べて、気分が乗ってカラオケして(笑)名古屋港水族館でイルカシ