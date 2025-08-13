セブン-イレブン・ジャパンは8月12日から、「セブンカフェ スムージー」シリーズの新商品「カフェラテスムージー」(税別278円)を全国・数量限定で順次発売している。既存の健康軸商品に加え、心身の健康をテーマにスイーツ感覚で楽しめる「SMOOTHIE＋SWEETS」の新たな切り口でさらなる間口拡大を図る。近年、カフェや専門店で若年層を中心にスイーツ系ドリンクの人気が高まるなか、改めて“健康”を捉え直し商品開発に着手した。商