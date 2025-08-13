¡ÒÊØºÂ¤ËÂ­¤ÎÈéÉæ¤ÈÆù¤¬Ä¥¤êÉÕ¤­¡¢ÊØ´ï¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ä¡ÖÃÈË¼¤ÏÌµÂÌ¤À¤«¤éÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¡ÈÀáÅÅ°Õ¼±¡É¤¬Èá·à¤òÀ¸¤ó¤À¡¢¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯»à¤Î¸½¾ì¡Ó¤«¤éÂ³¤¯¡ØÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤Î¸½¾ì¤Ç¸«¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê»à¡Ù¤è¤êÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç2000·ï°Ê¾å¤Î°ÍÍê¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤­¤¿¾®ÅçÈþ±©¤µ¤ó¡£´ë²è¡¦¸¶°Æ¤òÌ³¤á¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤Î¸½¾ì¤Ç¸«¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê»à¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼¡Ë¤ÎÂè1´¬¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÂÎ¸³¤ò¸µ¤Ë¡Ö¸ÉÆÈ»à¡×¤ä¿ô¡¹¤ÎÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤Î¸½¾ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£