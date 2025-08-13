¤¢¤¹¡Ê14Æü¡Ë¡¢2²óÀï¤ÇÀçÂæ°é±Ñ¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë³«À±¤ÎÌî¡¹Â¼Ä¾ÄÌ´ÆÆÄ¡Ê73¡Ë¤Ï¡¢2010Ç¯½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤¯¤¶´ÆÆÄ¡×¤È¤·¤Æ»þ¤Î¿Í¤Ë¡£º£²ó¡¢11Ç¯°ÊÍè¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹Ã»Ò±à¤ËÌá¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£12Ç¯¤ÎÄêÇ¯Âà¿¦¤ËÈ¼¤¤°ìÅÙ¤Ï´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¤¿¤¬¡¢20Ç¯¤ËÅö»þ¤Î´ÆÆÄ¤ÎÉÔ¾Í»ö¤â¤¢¤êºÆÅÐÈÄ¡£ºÆ·ú¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Âç²ñÁ°¤«¤é¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú´ÆÆÄÄ¾·â¡Û´ØÅìÂè°ì¡ÊÅìÅìµþ¡ËÊÆÂô´ÆÆÄ¡ÖÌîµå¤Ø¤ÎÍý²òÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ3Ç¯²Æ¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë¸þ¤±