TOMORROW X TOGETHERが、米ビルボードのメインチャートに2週連続でランクインし、グローバルな実力を見せつけた。【写真】「彼氏？」ヒュニンカイ、ファン悶絶の横顔ショットビルボードが8月12日（現地時間）に発表した最新チャート（8月16日付）によると、TOMORROW X TOGETHERの4thフルアルバム『The Star Chapter：TOGETHER』が、メインアルバムチャート「Billboard 200」で43位を記録。同アルバムは前週、3位に初登場していた。