徳島の夏を彩る一大イベント、阿波おどりが開催されました。美しくしなやかな女踊りに、激しく躍動感のある男踊り。徳島市で８月１２日開幕した「阿波おどり」。にぎやかな２拍子のリズムが町全体を包み込んでいきます。途中、一時的に雨が降りましたが、踊り子たちは三味線や太鼓などのリズムに合わせて踊り続けていました。「めっちゃ楽しいです。」「最高です。元気もらえます」徳島市の阿波おどりは８月１５日まで