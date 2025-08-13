日本サッカー協会（JFA）は13日、9月に行われる国際親善試合のテレビ放送およびインターネット配信が決定したことを発表した。9月の活動でアメリカ遠征に臨む日本代表は同6日（土）にメキシコ代表と、同9日（火）にアメリカ代表との対戦を予定。メキシコ代表戦は現地時間19：00（日本時間7日11：00）、アメリカ代表戦は現地時間19：37（日本時間10日8：37）キックオフ予定であることが明らかになっていた。放送については調