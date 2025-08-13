愛犬にとっては意味のない贅沢 1.休日だからと構いすぎること 「今日はお休みだから、たくさん構ってあげよう」と思う気持ちは、飼い主として自然なことです。ただし、普段長時間のお留守番をしている犬にとって、休日に一日中構われ続けるのはかえってストレスになる場合もあります。 犬は、いつもと同じリズムで過ごすことに安心感を覚えます。そのため、休日も平日と同じような距離感で接し、愛犬にひとりの時間を持たせる