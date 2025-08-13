ガールズグループKep1er（ケプラー）が、この夏の音楽シーンを熱く盛り上げる。【写真】Kep1er、脱退メンバーが涙8月12日午前0時、Kep1erが7thミニアルバム『BUBBLE GUM』のパフォーマンスビデオを公開し、注目を集めている。約1分の映像には、強烈なビートに乗せて魅惑的かつパワフルなエネルギーを放つKep1erのカリスマが凝縮されている。風船ガムが弾けたようなデザインのフロアを背景に“いたずらっ子”に変身したメンバーたち