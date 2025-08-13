京都の下鴨神社では、毎年恒例の「下鴨納涼古本まつり」が開かれています。この古本まつりは、下鴨神社の糺の森で毎年夏に開かれていて、今年は雨の影響で１日遅れて８月１２日からの開催となりました。文庫本や学術書など約５０万冊のほか、人気マンガ・ドラゴンボールのイラスト入りサイン色紙なども販売されていて、訪れた人たちは掘り出し物探しを楽しんでいました。（訪れた人）「チェーン店だとあまりマニアックな洋書