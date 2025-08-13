日米修好通商条約外務省外交史料館蔵, , via Wikimedia Commons（町田 明広：歴史学者）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]将軍継嗣問題の展開安政5年（1858）6月1日、幕府は御三家以下の溜詰諸侯に将軍継嗣決定（具体名なし）を告げ、翌2日に朝廷に奏聞し、勅裁をもって18日に発表の段取りとした。一方で、南紀派の策動によって、一橋派を攪乱するために、継嗣は一橋慶喜に決定したとの風聞があった（6/1徳川慶勝書簡