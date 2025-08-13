IHGホテルズ＆リゾーツは、「ガーナーホテル京都四条烏丸」を11月に開業する。大成有楽不動産、パシフィカ・ホテルズと契約を締結した。6月30日をもって営業を終了した、ホテル・京都・ベース 四条烏丸をリブランドする。建物は9階建てで、客室数は全103室。ガーナーブランドとして国内4軒目で、京都へは初進出となる。アクセスは、地下鉄五条駅、四条駅から徒歩圏内、京都駅からは車で約10分。