◇第107回全国高校野球選手権第8日2回戦京都国際 6―3 健大高崎（2025年8月13日甲子園）昨年の春夏優勝校対決は京都国際がエース西村一毅（3年）の力投もあり、連覇に向け難敵を退けた。小牧憲継監督は「個々の能力では勝負できない。優勝候補のスター軍団ですから。想像した形とは違ったが、チーム力で力を合わせて勝つことができた。これまでビッグネームに向かっていけなかったチームだったが、自分たちも勝ちたいと